Juventus, seduta e partitella pensando al Verona: le ultime

Tutto pronto per la Juventus, che guarda con attenzione al prossimo impegno di campionato che la vedrà opposta al Verona di Juric.

Un avversario da prendere sicuramente con le pinze, visto che in campionato ha raccolto finora solo risultati positivi e sul piano del gioco si è confermata squadra ostica, ben messa in campo. La difesa è uno dei punti di forza dell’undici scaligero, che dopo esser stato la rivelazione dell’ultimo torneo ora vuole migliorarsi in questo campionato di serie A. Pirlo in questi allenamenti che hanno seguito la trasferta di Kiev in Champions League sta cercando di capire le condizioni dei suoi elementi. Gli impegni sono tutti ravvicinati e in campo andrà ovviamente chi sta meglio anche sul piano fisico.

