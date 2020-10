Il difensore del Real Madrid, che qualche settimana fa sembrava in uscita dalla Spagna continuerà ancora in blancos, i dettagli:

Sembrava un caso quello di Sergio Ramos in uscita dal Real Madrid, infatti poche settimane fa si parlava del difensore centrale spagnolo come di una possibile opportunità di mercato per i bianconeri, infatti sembrava cosa fatta un suo addio definitivo dal Real Madrid, per via di una rifondazione voluta fortemente dal patron blancos Florentino Perez, un mancato rinnovo di contratto che avrebbe garantito un assist molto importante per i bianconeri tanto che anche il Paris Saint Germain sembrava interessato, ma a quanto pare sarà un nulla di fatto, infatti Ramos molto probabilmente rimarrà al Real.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos ha deciso: c’è la firma

Infatti sembra che alcune fonti vicine al calciatore spagnolo siano sicure che non ci saranno problemi sul rinnovo del difensore, anche se finora la trattativa per il rinnovo con i merengues non è ancora entrata nel vivo. C’è però da dire che, nonostante l’età, Sergio Ramos resta un leader imprescindibile in campo e fuori per il patron blancos Florentino Perez, che anche qualora decidesse di fare una rifondazione, ripartirebbe, comunque, dai senatori.