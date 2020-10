Federico Bernardeschi non sembra contento e una foto pubblicata su Twitter lo immortala pensieroso e rammaricato in panchina, i dettagli:

Purtroppo Federico Bernardeschi non sembra nel suo periodo migliore, l’esterno italiano già la scorsa stagione non è sembrato al top, anche per una posizione in campo non del tutto chiara, collezionando poche reti e partendo spesso dalla panchina. Quest’anno la storia non sembra essere cambiata, e la sua faccia emblematica, testimonia perfettamente il periodo certamente non al top del calciatore italiano.Â

Juventus, l’emblematica foto di Bernardeschi che fa parlare i tifosi

Pirlo ieri ha voluto farlo giocatore a sinistra per reinventare la sua posizione in campo come laterale sinistro tutto campo, così da concedergli più spazio. Ma la prestazione di Bernardeschi, nonostante la difficoltà della nuova posizione, non ha convinto e, infatti, non appena sostituto da Kulusevski, il talento della giovanissima stella bianconera ha portato il pareggio dei bianconeri. Bernardeschi non sembra nemmeno più trovare il conforto di una fetta di supporter bianconeri, che nonostante ci sia chi continua ad incoraggiarlo, altri pensano che il suo periodo alla Juventus debba terminare, come Ricky che su Twitter commenta:

“4 anni di possibilità , altri al suo livello spediti dopo 6 mesi, 3 allenatori, tutti i ruoli provati tranne il portiere, che non sia da Juve pare sin troppo evidente, magari in altre squadre potrà fare bene. Forse”.

Per altri tifosi, invece, lo stato di forma non eccellente è dovuto anche ad un mancato feeling con l’ambiente bianconero, ad esempio, il tifoso Alessandro Marinuzzi, sempre su Twitter scrive: “Te lo dico con calma: anche a me dispiace vederlo così però se non scatta in lui la scintilla non uscirà mai da questo tunnel. Forse un anno lontano dalla Juve potrebbe fargli bene”.

Insomma Bernardeschi non sembra avere trovato la sua armonia alla Juventus, ora c’è da capire come risponderà la società , se provare nuovamente a farlo giocare sperando in una ritrovata armonia o intervenire nel mercato invernale con eventuale cessione.