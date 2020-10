Juventus, Danilo: “Abbiamo tanta voglia di vincere”

Nella Juventus che domani sera scenderà in campo contro il Barcellona uno dei pochi sicuri di un posto da titolare è il difensore Danilo.

Il brasiliano in questa prima fase della stagione sta trovando spesso posto nell’undici titolare di Andrea Pirlo in un ruolo nuovo, quello del centrale difensivo. Danilo sta rispondendo nel migliore dei modi, offrendo delle prestazioni positive e giocando con il massimo impegno. Domani per lui in Champions ci sarà un esame di maturità importante, visto che dovrà tenere a bada Messi e compagni. Mica facile. Eppure la carica non manca di certo al brasiliano, anche lui protagonista della conferenza stampa della vigilia insieme a Pirlo.

