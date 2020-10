Nella Juventus che domani sera affronterà in Champions League il Barcellona c’è un grosso punto interrogativo, quello legato a Cristiano Ronaldo.

La sua presenza continua a rimanere in forte dubbio. Il calciatore portoghese, ormai più di dieci giorni fa, è risultato positivo al Covid e per questo motivo si trova in isolamento nella sua casa torinese. Tuttavia c’è ancora una piccola speranza che, in caso di esito negativo da parte dell’ultimo tampone, possa essere disponibile per questa grande sfida di Champions League contro i blaugrana di Messi. A fare il punto della situazione sul campione di Madeira ci ha pensato l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa.

Juventus, si attende l’esito del tampone di Ronaldo

“Ronaldo? Ha fatto il tampone, dobbiamo aspettare l’esito e in serata avremo il responso definitivo. Mi auguro di avere tutti a disposizione il prima possibile, perché abbiamo fuori da inizio stagione de Ligt e Alex Sandro, Ronaldo lo abbiamo avuto per due gare, Chiellini per poco… Sappiamo di essere in costruzione, ma sappiamo anche di non poter lasciare punti in queste prime partite” ha detto Pirlo in conferenza, parole riportate dal sito internet ufficiale bianconero. Dunque tra poche ore si saprà al 100% se Ronaldo potrà essere della sfida o meno.