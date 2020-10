Juventus Barcellona, Pjanic: “Sono emozionato, ma sarà battaglia”

Le parole in conferenza stampa di Miralem Pjanic alla vigilia di Juventus Barcellona, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions. Ecco quanto ha dichiarato il bosniaco a 24 ore dalla gara.

Pjanic Juventus Barcellona conferenza stampa/ Mancano poche ore ormai al fischio d’inizio di Juventus Barcellona, match di cartello della seconda giornata della fase a gironi di Champions League, in programma domani alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. Un match dal sapore tutto particolare per Miralem Pjanic, che sotto l’ombra della Mole ha vissuto quattro anni coronati da altrettanti scudetti, e che ora si trova a ritornare in quella che è stata la sua casa, da avversario. L’ex centrocampista bianconero, come suo solito, non fa nulla per mascherare l’emozione che in queste ore sta provando. Sensazioni esternate nella conferenza stampa di presentazione al match:

Leggi anche–>Bonucci, addio alla Juventus. Paratici pensa già al sostituto

“Sarà una gara particolare per me: ho vissuto qui quattro anni fantastici. Sono contento ed emozionato di affrontare i miei ex compagni. Ci attende una gara difficile, contro un avversario molto forte, che magari in questo inizio di stagione ha raccolto meno di quanto ci si aspettasse. Sono cambiati molti interpreti, e c’è bisogno di tempo. Anche noi in campionato avremmo potuto fare di meglio, ma siamo all’inizio di un lungo percorso che spero ci possa portare in alto. ”