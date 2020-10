Juventus-Barcellona, importante recupero in extremis

La Juventus si appresta ormai a scendere in campo questa sera per il big match di Champions League contro il Barcellona di Leo Messi.

Per questa importante sfida, valida per il secondo turno della fase a gironi, Andrea Pirlo dovrà fare a meno di elementi fondamentali, tra cui Cristiano Ronaldo, Chiellini e De Ligt. Assenze che costringeranno il tecnico bianconero a stravolgere un po’ la linea difensiva della sua squadra, chiamata a fronteggiare il talento dell’argentino e l’esuberanza del giovane talento Ansu Fati, trascinatore della squadra in questa prima fase della stagione.

