Calciomercato Juventus, torna nel mirino il gioiello della Lazio

Il calciomercato della Juventus continua ad essere sempre argomento di grande discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Sicuramente l’obiettivo del club bianconero è quello di avere a disposizione un organico sempre più forte che possa far bene in Italia e in Europa. Non è da escludere che qualche rinforzo possa arrivare già a gennaio, ma la società ha ormai abituato anche a colpi a lunga scadenza, a programmare gli acquisti in vista della stagione successiva. E nel mirino sta per tornare un vecchio pallino di Paratici.

LEGGI ANCHE –>Juventus, si allunga lo stop di Alex Sandro: le partite che salterà