Calciomercato Juventus, Dalla Spagna arriva la bomba di mercato: sarebbe già stato scelto il probabile sostituto di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’, in caso di risultato negativo nella prossima partita di campionato, contro lo Spezia, Pirlo rischierebbe seriamente il posto sulla panchina dei bianconeri. Come suo sostituto la dirigenza bianconera avrebbe già pensato a Simone Inzaghi. Un’altra partita deludente in campionato metterebbe a serio rischio la permanenza del maestro sulla panchina dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: già scelto il suo sostituto…

Dopo il dominio in Champions League del Barcellona e i deludenti pareggi di campionato, Pirlo rischierebbe fortemente il posto come tecnico della Juventus. Al suo posto la dirigenza bianconera tornerebbe su un vecchio pallino del presidente Agnelli: Simone Inzaghi. Il nuovo progetto con il maestro come allenatore potrebbe, quindi, già crollare. L’ex centrocampista bianconero non è riuscito – per il momento – a trasmettere le sue idee tecniche e i giocatori non sono riusciti ad assimilare perfettamente le sue volontà, come ricordiamo Pirlo è subentrato dopo l’esonero di Sarri. Con l’arrivo del maestro si è anche rifondata la squadra, proponendo nuovi profili e salutandone altri che ormai avevano finito il ciclo in bianconero.