Spezia Juventus, Pirlo pensa ad una coppia inedita a centrocampo

Spezia Juventus Pirlo centrocampo/ Non manca molto al fischio d’inizio di Spezia Juventus, incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Partita importante per gli uomini di Pirlo, che i bianconeri non si possono permettere assolutamente di sbagliare. Dopo il pareggio in rimonta contro l’Hellas Verona, è arrivato il brutto stop al cospetto del Barcellona: una sconfitta inoppugnabile, con i blaugrana che hanno meritato in lungo e in largo la vittoria. Con il rientro di Cristiano Ronaldo, l’auspicio è che il trend possa finalmente raddrizzarsi: il fenomeno portoghese ha tutta l’intenzione di lasciarsi alle spalle i 19 giorni di stop causa Covid.

Secondo Sky Sport, contro lo Spezia Chiellini dovrebbe rimpiazzare Bonucci, accanto a Danilo e Demiral. A centrocampo Mckennie agirà affianco ad Arthur; sulle corsie laterali spazio a Cuadrado e Kulusevski ( che avrebbe vinto il ballottaggio con Chiesa). In attacco, il rientrante Cristiano Ronaldo affiancherà Alvaro Morata, che avrà sicuramente il dente avvelenato per via dei cinque goal che fino ad ora gli sono stati annullati per fuorigioco millimetrici.