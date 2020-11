Spezia Juventus 1-4, l’analisi della gara: la decide sempre Cr7

Vediamo insieme cosa è successo nei 90 minuti della gara del Dino Manuzi, terminata sul risultato di 1-4 per i bianconeri che sono riusciti a dilagare in seguito all’ingresso in campo di Cristiano Ronaldo, partito inizialmente dalla panchina

Spezia Juventus analisi/ Partita da non fallire per la Juventus, reduce dal brutto stop in Champions League contro il Barcellona e dal doppio pareggio consecutivo in campionato contro Crotone ed Hellas Verona. Al cospetto dello Spezia, la squadra di Andrea Pirlo, che almeno inizialmente decide di relegare Cr7 in panchina, parte subito forte e crea i presupposti per il vantaggio prima con Morata e poi con Dybala. Proprio l’attaccante spagnolo al 15′ capitalizza al massimo un azione ben architettata da Danilo, proseguita da McKennie, e rifinita dallo spagnolo, che scatta sul filo del fuorigioco e fa 0-1.

Gli ospiti sembrano avere il pallino della gara e Chiesa sfiora il raddoppio con un paio di sortite delle sue: in entrambe le circostanze l’ex Fiorentina è sfortunato nel trovare l’intervento provvidenziale dei difensori di Italiano. Lo Spezia è bravissima a restare nel match e a trovare il pareggio con Pobega, che lascia partire un fendente dai 20 metri, che, complice una deviazione, risulta essere imparabile per Buffon. Ancora Morata cerca di impensierire Provedel, ma si va al risposo sul risultato di 1-1.