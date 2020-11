Calciomercato Juventus, Amoruso ha una certezza

Il calciomercato della Juventus ha visto anche arrivare all’inizio della nuova stagione un nuovo allenatore, vale a dire Andrea Pirlo.

L’ex centrocampista e campione del mondo nel 2006 con la maglia dell’Italia è stato promosso dall’under 23 per prendere il posto dell’esonerato Maurizio Sarri. La società bianconera pone grande fiducia nel suo lavoro, anche se è logico che trattandosi di un tecnico alla sua prima esperienza in panchina è inevitabile che possa arrivare qualche piccolo passo falso, come ad esempio avvenuto in campionato contro Crotone e Verona. Tra i tanti nomi che erano stati accostati alla panchina bianconera prima della sua nomina c’era anche quello di Zinedine Zidane, ex campione della Juve e attualmente tecnico del Real Madrid.

