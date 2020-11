Giorno di vigilia per la Juventus, che domani sera sarà impegnata sul campo del Ferencvaros per il secondo turno di Champions League.

Una sfida che sicuramente la squadra bianconera vuole portare a casa per fare un altro passo verso la qualificazione agli ottavi di finale, obiettivo minimo per una Juve che è reduce in questo torneo dal ko casalingo contro il Barcellona. Pirlo recupera Chiellini in difesa e in attacco ci sarà Ronaldo chiamato a fare nuovamente la differenza con i suoi gol

LEGGI ANCHE –>Pirlo annuncia la panchina per Dybala: “Probabile turno di riposo”