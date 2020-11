Ferencvaros-Juventus, Rebrov e la speranza riguardo Ronaldo

Una sfida delicata attende la Juventus in Champions League domani sera. I bianconeri saranno infatti ospiti del Ferencvaros in Ungheria.

Non ci sono dubbi sul fatto che la squadra magiara sia la cenerentola del girone, ma contro la Dinamo Kiev ha portato a casa un risultato positivo e ora spera di fare lo sgambetto anche ad una big come la Juve. Che se vorrà vincere dovrà dare davvero il massimo. Spera nel colpaccio anche l’allenatore Sergei Rebrov, ex attaccante, che pur consapevole dei limiti della sua squadra spera anche nel sostegno del pubblico (attesi circa 20mila spettatori) per frenare Ronaldo e soci.

