Isco alla Juventus, calciomercato: Dybala è la chiave dello scambio

Calciomercato Juventus, la carta per arrivare a Isco si chiama Paulo Dybala? Le ultime dalla Spagna parlano di un possibile scambio che vedrebbe coinvolti i due trequartisti, che appaiono in uscita dai rispettivi club

Calciomercato Juventus Isco Real Madrid/ Se si andasse a chiedere a Massimiliano Allegri il desiderio mai esaudito dalla dirigenza juventina negli anni in cui sedeva sulla panchina bianconera, molto probabilmente risponderebbe in maniera risoluta: Isco. Dire che il trequartista spagnolo era un pallino del tecnico livornese sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Nel momento in cui Andrea Pirlo ha preso il timone della nave lasciata da Maurizio Sarri, il nome del talentuoso centrocampista offensivo del Real Madrid è tornato prepotentemente a circolare dalle parti di Torino. Nella posizione di trequartista, infatti, il “Maestro” sta facendo alternare senza soluzione di continuità i vari Ramsey e Kulusevski, con risultati alterni.

Leggi anche–>Pogba alla Juventus, calciomercato: 60 milioni per l’ok

I Blancos valutano il proprio gioiello circa 60 milioni di euro: una cifra sicuramente elevata per un calciatore che comunque nell’ultimo periodo sta trascorrendo più tempo in panchina che sul terreno di gioco. Tuttavia, nella contropartita potrebbe essere un altro esubero di lusso: stiamo parlando di Paulo Dybala, vero oggetto misterioso di questo inizio di stagione bianconero, il cui contratto in scadenza nel 2022 è ancora lontano dall’essere rinnovato.