Ferencvaros-Juventus, Pirlo non ha ancora certezze in difesa

La Juventus di Pirlo ormai è pronta per la partita che la vedrà impegnata domani sera contro gli ungheresi del Ferencvaros.

Una sfida assolutamente da vincere per i bianconeri, che dopo aver perso contro il Barcellona la seconda gara della fase a gironi di Champions League si ritrovano a quota tre punti in classifica. Certamente non sembra a rischio il passaggio del turno, ma l’undici torinese punta a tagliare il traguardo degli ottavi al più presto. Di sicuro il compito di Pirlo non è stato facilitato nelle ultime partite dalle tante indisponibilità per infortunio o malattia. Ora però gli elementi della sua rosa stanno rientrando e ci sarà più possibilità di scelta.

