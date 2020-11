Formazioni ufficiali Ferencvaros Juventus. Pirlo per questa ennesima sfida di Champions potrà affidarsi ad un gradito ritorno

Una sfida importantissima quella di stasera della Juventus, Pirlo non può sbagliare e per questa terzo match di Champions League dovrà avvalersi di tutta la qualità tecnica presente nella sua rosa. Una squadra abbordabile ma da non sottovalutare come il Ferencvaros sarà la sfidante dei bianconeri che per questo match di Champions League potranno, finalmente, affidarsi alla qualità offensiva del grande ritorno del fenomeno Cristiano Ronaldo. L’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere i tre punti per garantirsi una solida posizione in testa al girone.

Formazioni ufficiali Ferencvaros Juventus, il grande ritorno di CR7

Un gradito ritorno da titolare per Cristiano Ronaldo, Pirlo si affiderà, dunque, alle solite certezze. Un unico obiettivo questa sera per la compagine bianconera, arrivare ai tre punti. Pirlo sfrutterà le carte a disposizione per garantire un posto saldo in testa al girone, in questo momento capitanato dagli spagnoli del Barcellona. Una vittoria questa sera potrebbe aiutare molto nel passaggio del girone. Un avversario abbordabile ma da – assolutamente – non sottovalutare, soprattutto in una competizione così cinica com’è la Coppa dalle grandi orecchie. Ecco, dunque, le formazioni della squadre che scenderanno in campo questa sera alla Puskas Arena di Budapest: