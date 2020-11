Juventus, in campionato torna per sfidare i bianconeri

La Juventus ha la testa ovviamente alla partita di questa sera contro il Ferencvaros, ma poi dovrà subito nuovamente pensare al campionato.

Nel lunch match della domenica infatti l’undici di Pirlo dovrà affrontare una big della serie A come la Lazio di Simone Inzaghi, ormai stabilmente tra le grandi del calcio italiano. Anche i biancocelesti oggi sono impegnati in Champions League contro lo Zenit, ma con una formazione molto rimaneggiata. C’è stato infatti un “intoppo” con l’Uefa relativamente ai tamponi effettuati, riguardo ovviamente l’epidemia Covid, e la Lazio non ha potuto portare in Russia i suoi pezzi da novanta. Ma nessun dubbio per quanto riguarda il prossimo futuro.

Juventus, Immobile in campo con la Lazio domenica