La Juventus si appresta questa sera a scendere in campo contro il Ferencvaros per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Una partita che i bianconeri vogliono vincere a tutti i costi per avvicinarsi all’obiettivo minimo stagionale in Europa, ovvero la conquista degli ottavi di finale. Per battere gli ungheresi, missione non semplice, mister Pirlo si affiderà al cinismo di Cristiano Ronaldo, tornato subito devastante dopo la pausa forzata a causa del Covid. Al suo fianco non ci sarà Dybala ma Morata, decisamente più in forma del compagno di squadra.

