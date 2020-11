Calciomercato: l’ex Juventus, Allegri è pronto a ritornare ad allenare e avrebbe scelto la panchina del Manchester United.

Calciomercato, l’ex Juventus Massimiliano Allegri è pronto a ripartire dalla panchina, questa volta ha già chiara la sua destinazione. L’ex tecnico bianconero è pronto per approdare in Inghilterra, nel Manchester United. Sono ore calde per il futuro dei Red Devils, il risultato negativo in Champions con una sconfitta decisamente inaspettata sta sempre di più mettendo in discussione il tecnico Solskjaer. Non è da escludersi un cambio radicale in panchina già nell’immediato. Il Manchester è da tempo che non trova più i risultati sperati e la volontà della dirigenza è quella di ripartire da tecnici di qualità assoluta, pertanto si profila una sfida a due fra Pochettino e Allegri, con Max che sembra – attualmente – il polpe.

L’ex Juventus pronto a ritornare, Calciomercato: ha già deciso

Sembra infatti in bilico la panchina dei Red Devils con Solskjaer sempre più verso l’esonero. Qualora infatti la dirigenza inglese prendesse al vaglio questa opzione avrebbe già identificato i due profili ideali per sostituirlo, trattasi, ovviamente, dell’ex tecnico toscano della Juventus Massimiliano Allegri contro Pochettino l’ex tecnico Tottenham che risulta ancora libero. Vista la situazione di crisi che sta vivendo il Manchester United, attualmente 15esimo in campionato, a 9 punti, con tanto di partita in meno, rispetto alla capolista Liverpool, i Red Devils hanno bisogno di un cambio netto che parta proprio dalla panchina. Un esonero quindi è tutt’altro che da escludersi e l’ex bianconero Massimiliano Allegri sembra perfetto per raccogliere un’eredità così importante.