Pagelle Ferencvaros Juventus 1-4 e voti: Morata super, rinasce Dybala

Voti e pagelle di Ferencvaros-Juventus: vediamo insieme le prestazioni dei protagonisti

Da pochi istanti è terminata Ferencvaros Juventus, match valido per la terza giornata del girone G. Match vinto in maniera larga dai bianconeri, che si sono imposti con un largo successo per effetto delle doppietta di Alvaro Morata e Paulo Dybala. Vittoria importante per gli uomini di Andrea Pirlo, che arrivano a 6 punti in classifica.

Pagelle Ferencvaros Juventus

Szczesny 6: mai seriamente impegnato. Giornata di sostanziale relax

Cuadrado 6,5: solito treno colombiano, vero pendolino sulla fascia