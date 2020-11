Calciomercato Juventus, per Milik nuova possibile destinazione

Il calciomercato della Juventus della scorsa estate lo ha visto a lungo protagonista, ma poi Milik è rimasto al Napoli. Almeno fino a gennaio.

Il centravanti polacco a lungo è stato accostato ai colori bianconeri, prima che la Juve puntasse poi a Dzeko e quindi a Morata. Sembrava potesse finire proprio alla Roma, ma la conferma del bosniaco ha fatto saltare anche l’affare con i giallorossi. Insomma alla fine Milik è rimasto a Napoli ma a fare lo spettatore, visto che è stato escluso da entrambe le liste dei partenopei. A gennaio il club proverà a cederlo, visto che altrimenti sarebbe libero a parametro zero. Una soluzione che andrebbe bene anche al calciatore, che potrebbe perdere il posto ai prossimi Europei.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, cosa succede a gennaio tra acquisti e cessioni

Secondo quanto riporta Calciomercatoweb.it c’è una nuova possibile destinazione in serie A per il calciatore polacco e sarebbe l’Inter. I nerazzurri infatti starebbero cercando un vice-Lukaku e l’avrebbero individuato proprio nel centravanti del Napoli. In cambio sotto l’ombra del Vesuvio a gennaio potrebbe finire uno tra Nainggolan e Eriksen. Entrambi infatti non sembrano rientrare molto nei piani tecnici di Conte.

LEGGI ANCHE –>Khedira adesso è un caso, nè cessione nè trasferimento in vista