Calciomercato Juventus, tutte le mosse di mercato dei bianconeri a gennaio, fra esuberi come Khedira, alle opportunità in entrata:

Calciomercato Juventus, fra le big di Serie A sono rimasti giocatori molto importanti che a gennaio potrebbe trovare una nuova sistemazione. In bianconero è il caso, ad esempio, di Khedira. La sensazione è che il tedesco voglia continuare fino alla fine del contratto per garantirsi lo stipendio dei 5,5 milioni di euro. Ma oltre al centrocampista tedesco sono molte le trattative sfumate e situazioni complicata che non sono arrivate alla soluzione in estate. Per alcuni giocatori importanti delle big della nostra Serie A, sono finiti ai margini del campionato italiano. Oltre a Khedira, prendiamo d’esempio il caso di Milik che potrebbe diventare un’altra opportunità in entrata, ma è anche il caso di Vecino e Schone del Genoa.

Calciomercato Juventus, cosa succede a gennaio: fra cessioni e acquisti

L’attaccante polacco classe ’95 è tornato almeno ad allenarsi con i compagni, per un lungo periodo è stato oggetto di trattative, per Sarri ai tempi della Juventus era un obiettivo prioritario per l’attacco, tanto che ad un certo punto sembrava essere lui il futuro numero 9 bianconero, ma dopo l’esonero dell’allenatore toscano la trattativa si è arenata. Oggi, nonostante il giocatore sia ufficialmente sul mercato, De Laurentiis, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, chiede un compenso pari a 20 milioni di euro, e il giocatore sarebbe felice di andarsene e sposare un altro progetto che possa garantirgli palcoscenici importanti come la Champions League, fra, appunto, le possibili pretendenti continua a rimanere in ballo la Juventus che potrebbe sfruttare la posizione a sfavore dei partenopei per affondare con un operazione già nel mercato invernale.