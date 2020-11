Juventus, contro la Lazio bisogna scegliere il sostituto di Ramsey

Ultimi allenamenti per la Juventus di Andrea Pirlo in vista della prossima partita che attende i bianconeri, domenica contro la Lazio.

Si giocherà all’insolito orario di pranzo e per questo motivo andrà ancor di più affinato l’approccio al match. La Juventus affronta una diretta concorrenza e vuole dare continuità ai suoi risultati. L’allenatore ha recuperato diversi elementi in questo periodo e ha senz’altro più possibilità di scelta. Si avvicina inoltre il momento del rientro di De Ligt e l’olandese sarà senz’altro una pedina molto importante in questa fase della stagione.

Juventus, chi gioca al posto di Ramsey

Gli ultimi allenamenti saranno fondamentali per capire chi scenderà in campo al posto di Ramsey a centrocampo. Il gallese si è infatti infortunato e non sarà della sfida. Secondo quanto riporta Sportmediaset in pole position per giocare dal primo minuto sarebbe McKennie. L’americano dovrebbe giocare sicuramente in coppia con Arthur, l’ultimo posto se lo giocano invece Rabiot e Bentancur. In avanti Dybala verso la panchina, toccherà ancora una volta a Ronaldo affiancato da un Morata in forma super.

