Continua la marcia di avvicinamento della Juventus in vista della prossima partita, molto complicata, sul campo della Lazio.

Domenica i bianconeri di Andrea Pirlo saranno impegnati nel “lunch match” delle 12.30 e i tifosi ovviamente non vogliono che il boccone vada giù di traverso. Si attendono una grande prova da parte di Ronaldo e soci, che dia seguito agli ultimi successi ottenuti sia in serie A che in Champions League, dove si avvicina il traguardo della qualificazione. Nessun intoppo particolare per fortuna oggi nell’allenamento giornaliero, Pirlo ha ancora qualche ora prima di decidere la formazione da mandare in campo.

Juventus, domani la rifinitura prima della partenza