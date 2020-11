Lazio Juventus, McKennie favorito su Kulusevski per una maglia dal 1′

La probabile formazione della Juventus in vista dell’impegno di domenica all’ora di pranzo contro la Lazio di Simone Inzaghi

Manca poco al fischio d’inizio di Lazio Juventus, lunch match della settimana giornata di Serie A. All’Olimpico di Roma i bianconeri di Andrea Pirlo, reduci dal doppio successo contro Spezia e Ferencvaros, affrontano Immobile e compagni, che sono riusciti a strappare un prezioso punto in rimonta in trasferta contro lo Zenit. Pirlo deve sciogliere ancora alcuni dubbi, soprattutto a centrocampo: dopo il forfait di Ramsey, che rimarrà fermo ai box per circa 20 giorni, il favorito per agire alle spalle del duo formato da Morata e Cristiano Ronaldo sembra essere Weston McKennie.

L’ex Shalkhe 04 sembra in vantaggio su Dejan Kulusevski, dal momento che con il texano in campo ha mostrato di avere maggiore equilibrio. In porta spazio a Szczesny, con Demiral e Bonucci coppia centrale. Sulle corsie esterne spazio a Cuadrado e Danilo. Bentancur e Arthur in regia, con la coppia goal Morata-Cr7 in attacco, supportata da Chiesa.