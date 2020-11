De Paul alla Juventus, calciomercato: servono 40 mln per il grande colpo

Calciomercato Juventus, Rodrigo De Paul continua ad essere monitorato dai bianconeri, anche se i friulani al momento non si schiodano dalla richiesta di 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus De Paul/ Nella scorsa sessione estiva di calciomercato, dalle parti di Torino si vociferava con una certa insistenza dell’interessamento della Juventus per Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino, che in questo scorcio di stagione ha dimostrato di poter competere ad altissimi livelli, è stato sondato a più riprese da Fabio Paratici, anche se il dirigente bianconero non ha mai formalizzato un’offerta concreta all’Udinese. Anzi, il club che è stato più vicino ad assicurarsi la mezzala è stato il Leeds, ma non sono bastati 30 milioni a scalfire il granitico muro eretto dal club friulano.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, conferme dalla Spagna: addio Cristiano Ronaldo

Ecco perché De Paul è restato alla fine ad Udinese, andando a segno su rigore nella scorsa partita disputata contro il Milan. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, nel corso di Udinese Genoa sarebbero stati visti degli emissari della Juve alla Dacia Arena: prova tangibile dell’interesse concreto che la dirigenza di corso Galileo Ferraris. I contatti con l’entourage del sudamericano sono proficui: le parti hanno mostrato di “piacersi” a vicenda, anche se non si è travalicato, per ora, il muro del semplice corteggiamento.