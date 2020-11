Juventus, Gigi Buffon fa la spesa con i figli al discount. Lo sottolinea il settimanale ‘Oggi’ che ha pubblicato delle foto in merito

Juventus, Gigi Buffon fa la spesa al discount: è polemica

. A pubblicare le foto del portierone bianconero ci ha pensato il settimanale ‘Oggi’ che ha immortalato l’ex numero 1, ora numero 77 della Juventus, mentre cammina con la famiglia in un discount con la didascalia:

Poi però nell’articolo viene anche sottolineato che il portiere della Juventus lo farebbe per dare un messaggio indirizzato ai figli, facendogli capire il vero valore dei soldi. Lo scopo, dunque, sarebbe l’insegnamento di non dare nulla per scontato nella vita, anche se si è figli di giocatori che guadagnano molto. Un messaggio che dovrebbero avere tutti i figli di ogni famiglia, perché il valore del successo è anche grande sacrificio, dunque, i soldi non vanno sprecati. Gigi è sempre stato un uomo di valore e lo dimostra anche con i propri figli Louis Thomas, Leopoldo Mattia e David Lee. I ragazzi e il papà vanno a comprare l’abbigliamento in un discount e va benissimo così.

