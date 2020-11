La Juventus domani all’ora di pranzo scenderà in campo nell’atteso lunch match della settima giornata di serie A.

Una partita molto importante per le ambizioni della squadra di Andrea Pirlo, che dopo aver ottenuto due vittorie importanti nelle ultime due gare disputare adesso cerca gloria e punti anche all’Olimpico. Di fronte ci sarà una Lazio che probabilmente dovrà fare i conti con alcune assenze, ma che rimane una squadra fortissima e difficile da battere.

Juventus, le parole di Pirlo in conferenza

“Quello di domani potrebbe essere un bel gradino da scalare – ha detto Pirlo – vorrei vedere una squadra sicura, che abbia il dominio della partita e che occupi le posizioni giuste in campo” ha detto l’allenatore della Juventus. Consapevole che si è comunque solo all’inizio del cammino. “Stiamo migliorando passo dopo passo, ma siamo ancora una squadra in costruzione. E’ normale che i punti contano e la partita contro la Lazio sarà importante sia per la classifica sia per la costruzione della squadra, dobbiamo affrontarla al massimo” continua il tecnico. Che spende parole d’elogio per l’avversario: “Quella di domani è una partita difficile, contro una grande squadra, che ha dimostrato di essere tale negli ultimi anni, giocando sempre su alti livelli”.