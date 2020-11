Dybala imbarazzante, la Juve decide sul rinnovo: esplode l’ira social

Il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio brucia in casa Juventus, dove l’imputato numero uno non può non essere Paulo Dybala

Dybala Lazio Juventus/ Spiace dirlo, ma in casa Juventus il caso Dybala non può essere più…non trattato come tale. Contro la Lazio l’argentino è apparso abulico, un corpo estraneo. Il suo ingresso ha determinato l’abbassamento repentino del baricentro della squadra, e, cosa più importante, il fallo laterale da cui è scaturita l’azione che ha dato il là al pareggio dei biancocelesti. Il numero 10 si è smarrito, fuori condizione: eppure non sono passati neanche quattro mesi da quando decideva a suon di giocate sontuose tante partite complicate della Juve di Maurizio Sarri.

E intanto i tifosi sui social insorgono sul web: tante le critiche che in questi minuti stanno piovendo sull’argentino, reo di aver dimostrato scarso impegno e determinazione in questo scorcio di stagione. Vero è che il discorso rinnovo pende come una spada di Damocle sul morale della Joya: il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022 che stenta ad arrivare influisce negativamente sul morale di un calciatore che ha sempre fatto dell’entusiasmo e della leggerezza la sua arma migliore.