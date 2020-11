#Juventus: lieve problema alla coscia destra per #Chiesa. Non va neanche in panchina ⚠️

🏆 #LazioJuve

📱 @GoalItalia

— Romeo Agresti (@romeoagresti) November 8, 2020

Lazio-Juventus, infortunio dell’ultima ora: Federico Chiesa salterà la sfida delle 12.30. Un infortunio che obbligherà Pirlo a tenere fuori l’esterno italiano, che non sarà presente nemmeno in panchina. Una brutta tegola per la Juventus in vista dell’importante match di Serie A contro la Lazio, Pirlo dovrà fare a meno del proprio esterno d’attacco.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, infortunio Chiellini: ecco le gare che salterà

Lazio-Juventus, infortunio dell’ultima ora: salta il match

Un brutto infortunio in casa bianconera, un altro nome degli ormai titolari sarà out per questo match. Così come Chiellini e De Ligt, anche Federico Chiesa si aggiunge agli indisponibili di questo match.

LEGGI ANCHE>>>Formazioni ufficiali Lazio Juventus, le scelte di Pirlo

Pirlo sarà costretto a fare a meno del proprio esterno italiano, un lieve problema alla coscia destra per Chiesa lo obbligherà a non partire titolare, anzi, il giocatore non sarà nemmeno in panchina.