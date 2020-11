Juventus, oggi è il compleanno di un mito della storia bianconera

By

Juventus, oggi è il compleanno di Alessandro Del Piero. L’ex capitano e numero 10 bianconero oggi compie 46 anni.

Visualizza questo post su Instagram 🎊 Happy birthday to the 𝕃𝔼𝔾𝔼ℕ𝔻 that is, @alessandrodelpiero! 😛 #ForzaJuve Un post condiviso da Juventus (@juventus) in data: 9 Nov 2020 alle ore 1:53 PST

Juventus, oggi la leggenda bianconera Alessandro Del Piero compie 46 anni. Il tributo dalla pagina ufficiale della Juventus diventa necessario e proprio la società ricorda il suo ex capitano con la didascalia: “Legend”. Ed è indubbiamente vero, Alessandro Del Piero non è solo una leggenda della Juventus ma anche della storia del calcio. Il tributo per uno dei giocatori più forti dello sport nostrano è automatico.