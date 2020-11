Skriniar alla Juventus, calciomercato: super scambio con Dybala?

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala sempre più in uscita: l’attaccante argentino sembra essere sempre di più un corpo estraneo al progetto bianconero. L’ipotesi di uno scambio con Skriniar non è assolutamente da escludere.

Calciomercato Juventus Dybala Skriniar/ Il volto triste di Paulo Dybala all’uscita dell’Olimpico fotografa in maniera emblematica il periodo no della Joya. L’argentino, infatti, il cui contratto in scadenza nel 2022 non è stato ancora rinnovato, fatica a trovare una collocazione tattica definita all’interno dello scacchiere designato da Andrea Pirlo. Le ultime brutte prestazioni non fanno altro che testimoniarlo: contro la Lazio, da una sua palla persa è nata l’azione che portato in goal la formazione di Simone Inzaghi.

La situazione contrattuale sicuramente non agevola il fuoriclasse argentino: a dispetto delle voci che lo volevano in procinto di firmare il prolungamento, al momento le contrattazioni con la Juventus vivono una sostanziale fase di stallo. C’è ancora discrepanza tra domanda ed offerta: la Juve mette sul piatto un quadriennale da 10 milioni di euro, mentre l’ex Palermo sarebbe fermo sulla richiesta iniziale di 15 milioni. Ecco perché l’eventualità di una sua cessione non è affatto da escludere: in questo senso, uno dei club più interessati sarebbe l’Inter, che potrebbe mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Milan Skriniar.