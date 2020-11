Juventus, Khedira out dal progetto: cessione già a gennaio?

Juve, Khedira ormai è un caso: il tedesco continua ad allenarsi con i compagni, ma non viene convocato da Pirlo per gli incontri ufficiali: la sua cessione avverrà già a Gennaio?

Juventus Khedira cessione gennaio/ In più di una circostanza, nella scorsa sessione estiva di calciomercato, Sami Khedira è stato a un passo dal lasciare la Juventus. Il contratto del centrocampista tedesco, in scadenza nel prossimo giugno, non verrà rinnovato dal club bianconero, che anzi già a luglio ha cercato di trovare in tutti i modi con il calciatore un accordo per la rescissione consensuale. Paratici era disposto anche a riconoscere circa 3 milioni di euro all’ex Real Madrid per chiudere l’esperienza anzitempo, ma il calciatore, per preparare le valigie, chiedeva non meno di 6 milioni annui, ovvero l’ammontare di un intero anno di contratto.

A queste condizioni, la Juve ha deciso di mettere sostanzialmente fuori rosa il calciatore, che comunque continua ad allenarsi regolarmente con i compagni. Impossibile non riconoscere il suo atteggiamento assolutamente da professionista anche se, va detto, che la sue possibilità di restare sotto l’ombra della Mole rasentano lo zero per cento.