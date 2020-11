By

La Juventus in questa stagione ha ritrovato Alvaro Morata, attaccante che finora ha davvero fatto molto bene, come confermano i numeri.

Il centravanti spagnolo è tornato a Torino dall’Atletico Madrid per potenziare il reparto offensivo, ma ben presto si è impossessato della maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo e non l’ha più mollata. Pirlo lo considera un punto fermo della sua formazione e non ci sono dubbi sul fatto che il suo futuro prossimo sarà ancora bianconero. Tuttavia Morata ha parlato del suo futuro su Radio Marca e ha fatto una rivelazione.

LEGGI ANCHE –> Juventus, adesso non è più indispensabile per Pirlo

Juventus, Morata vuole chiudere la carriera in Spagna