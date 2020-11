Calciomercato Juventus, Neymar non è l’unica operazione all’orizzonte, col Psg si stanno studiando altri profili

Calciomercato Juventus, Paolo Paganini l’esperto giornalista di calciomercato annuncia che la Juventus avrebbe in serbo altre operazioni da fare con il Psg. Infatti, l’asse Torino Parigi sembra più attivo che mai. Abbiamo visto come la Juventus starebbe pensando ad un clamoroso scambio fra Cristiano Ronaldo e Neymar, entrambi in scadenza di contratto nel 2022. Ma sembra esserci parecchio fomento anche per altri colpi, possibili, sia in attacco che a mediana.

Calciomercato Juventus, non solo Neymar: altri affari col Psg

Come dicevamo poc’anzi, sembra esserci parecchio fomento fra l’asse Torino-Parigi, la Juventus ha bisogno di migliorarsi in alcuni settori del campo, così come il Psg vorrebbe continuare ad avere campionissimi in rosa. La proposta che le due società hanno preso al vaglio avrebbe del clamoroso: un super scambio fra Cristiano Ronaldo e Neymar prima dell’effettiva scadenza del loro contratto (2022) ma i profili dei campionissimi non sarebbero gli unici affari in ballo. Infatti resta parecchio entusiasmo per Icardi, ancora non del tutto integrato nell’ambiente francese e desideroso di tornare in Italia, magari proprio alla Juventus, anche se c’è da dire che il loro numero 9 i bianconeri sembrano averlo già trovato in Morata.

Icardi ma non solo. Anche Parades, l’ex centrocampista della Roma sembra essere entrato nei mirini bianconeri, un giocatore molto utile che potrebbe fare comodo a Pirlo, a cui andrebbe integrata l’ormai sua esperienza in campo internazionale. Ma c’è interesse anche per altri giocatori in uscita come Draxler e Tuchel di cui il futuro resta incerto. Insomma l’asse Torino-Parigi sembra nel vivo delle trattative e non è da escludersi che qualcosa avvenga già nella finestra di mercato invernale. Stay tuned per altre importanti news di mercato.