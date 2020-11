Calciomercato Pogba. Il polpo alla Juventus? Il francese ha fatto sapere che a fine anno lascerà Manchester

Calciomercato Pogba, per il tecnico del Manchester United Solskjaer, il centrocampista francese non è compatibile con Bruno Fernandes. Dunque l’ipotesi addio a fine stagione sembra – ormai – sempre più certezza. Un eventuale ritorno a Torino del Polpo farebbe contenta tutta la tifoseria ma non solo. Il Manchester United e Paul Pogba, secondo quanto riportato anche da un sondaggio di “TalkSport”, potrebbero dividersi già nel prossimo giugno. La scelta dei Red Devils di cedere il nazionale francese deriverebbe da dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer, che considera l’ex asso della Juventus incompatibile con Bruno Fernandes.

Pogba alla Juventus. Calciomercato: a fine stagione lascerà il Manchester

Calciomercato Pogba, per il quale il club inglese ha esercitato l’opzione unilaterale di rinnovo fino al 2022, ha giocato da titolare solo in due delle ultime sette partite. Fra le pretendi per il cartellino del centrocampista francese, oltre la Juventus, resta sempre vigile il Real Madrid sotto desiderio del mister Zinedine Zidane. Un trasferimento sarebbe stato già programmato dalla dirigenza dei Red Devils, con l’obiettivo di venderlo e non lasciarlo andare via a zero un anno dopo. Si è presa al vaglio un ipotesi davvero clamorosa, infatti potrebbe addirittura verificarsi la possibilità di un prestito con diritto di riscatto già nel mercato di gennaio, in modo che Donny Van de Beek, che è visto già come suo successore, possa godere di più spazio nella rosa.