Calciomercato Juventus, Messi supera Ronaldo nelle gerarchie. Il PSG ha il suo obiettivo numero uno per la prossima stagione

Calciomercato Juventus, Messi supera le gerarchie di CR7, e il Paris Saint Germain ha finalmente scelto il suo obiettivo numero uno per la prossima finestra di mercato. Non più Cristiano Ronaldo quindi, i parigini ora vogliono la pulce. Il futuro di Lionel Messi continua a tenere banco al Barcellona e il suo addio è ormai una certezza. Dopo la lunga ed estenuante telenovela dell’ultima estate e il braccio di ferro con la società prima della permanenza in Catalogna, si riaccendono nuovamente rumors su un possibile cambio di maglia a fine stagione, visto che la Pulce argentina potrà liberarsi a parametro zero dagli spagnoli.

Calciomercato Juventus, Messi supera Ronaldo: è lui la priorità

Tutti pensavano che Messi avrebbe scelto l’Inter di Antonio Conte, ma per il momento l’ipotesi di vederlo in nerazzurro rimane un sogno, mentre per il Manchester City e soprattutto Paris Saint-Germain resterebbero le candidate più accreditate in caso si di divorzio -ormai- sempre più inevitabile con gli spagnoli. Il padre di Messi ha negato tutte le voci mercato riguardanti il figlio, in merito ad un possibile trasferimento del sei volte Pallone d’Oro in Francia. L’interesse da parte dei parigini sarebbe però reale e concreto, arrivano infatti importanti conferme da editoriali spagnoli.