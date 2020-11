Calciomercato Juventus, possibile rivoluzione in attacco

Il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti di maggiore discussione tra i tifosi anche in questo periodo dell’anno.

Non ci sono dubbi infatti sulla volontà del club di rimanere sempre al top in Italia e in Europa. Per farlo la Juve nei prossimi anni sarà chiamata anche ad un percorso di rinnovamento, considerando che alcuni elementi della rosa bianconera hanno superato i trent’anni. La dirigenza tiene bene aperti gli occhi sui calciatori che potrebbero far bene a Torino, giovani talenti ma anche occasioni a parametro zero. Gli ultimi rumors riguardano il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, via i big: piace Greenwood