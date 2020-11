Dembele alla Juventus, calciomercato: c’è un nodo da sciogliere

Calciomercato Juventus, il futuro di Dembele è piuttosto incerto: il giocatore starebbe rifiutando le proposte di rinnovo fatte dal club blaugrana, desideroso di intraprendere una nuova esperienza

Calciomercato Juventus Dembele/ Nell’ambito dell’operazione che ha portato allo scambio Arthur-Pjanic, Juventus e Barcellona hanno parlato ( in maniera ufficiosa) della possibilità di portare Ousmane Dembelè alla corte di Andrea Pirlo, nuovamente attraverso uno scambio: questa volta con Bernardeschi. Proposta rispedita al mittente dai catalani, che in un primo momento avevano però deciso di mettere fuori rosa il calciatore. Situazione poi rientrata, con il francese che a suon di prestazioni importanti si è meritato un posto da titolare all’interno dello scacchiere di Ronald Koeman.

Ne sa qualcosa proprio la Juventus, che in occasione del match contro i blaugrana hanno dovuto assistere al goal di Dembele, con deviazione. La questione contrattuale del francese è però tutta da monitorare: l’ex Borussia Dortmund ha il contratto in scadenza esattamente tra due anni, e al momento ha deciso di rifiutare qualsiasi proposta di rinnovo paventata dalla società: non sappiamo se questi continui rifiuti ci sia un pre accordo con un altra società, fatto sta che al momento in casa blaugrana c’è preoccupazione per il possibile esito della vicenda.