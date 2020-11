Bernardeschi titolare in Italia Polonia: “In quel ruolo dà garanzie”

Evani, allenatore in seconda di Mancini, ha deciso di schierare Bernardeschi nuovamente esterno alto. Scelta commentata positivamente da Antonio Di Gennaro.

Bernardeschi Nazionale/ Non sta vivendo un momento facile Federico Bernardeschi alla Juventus. Colpa di una collocazione tattica tutta da scoprire per un calciatore che è stato reinventato addirittura esterno basso di un centrocampo cinque, etichettandolo alla stregua di un “Zambrotta“. Contro la Lazio, il Verona e il Barcellona, le prestazioni dell’ex calciatore della Fiorentina sono state assolutamente scialbe, e sono tanti i supporters bianconeri che ne invocano la cessione. Al momento, però, Fede è concentrato unicamente sulla Juventus, e come dichiarato recentemente in un’intervista rilasciata ai microfoni della Rai da Coverciano, farà tutto il possibile per dimostrare tutto il suo valore.

Leggi anche–>Dybala all’Inter, calciomercato Juventus: Eriksen più 50 mln per la Joya

Nonostante il suo inizio di stagione tutt’altro che incoraggiante, il ct della Nazionale Roberto Mancini continua a riporre molta fiducia in lui, decidendo di schierarlo titolare in molte circostanze. Ciò è avvenuto anche in occasione della gara di Nations League contro la Polonia.