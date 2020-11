Calciomercato Juventus, Mendes come procuratore per l’affare del secolo, gli inglesi del Wolverhampton provano l’assalto da 80 milioni

Calciomercato Juventus, Dybala via per 80 milioni. L’ultimo piano di mercato che si sta mettendo in atto ha, decisamente, del clamoroso. Fra i grandi estimatori della Joya abbiamo sentito dell’interesse delle big ai vertici europei ma l’ultima squadra che, oltre al Real Madrid, Barcellona e Manchester United, sembra aver messo gli occhi sull’attaccante argentino è il Wolverhampton. Gli inglesi starebbero intavolando una trattativa con il Bayern Monaco per la partenza di Adama Traore. Il potente esterno offensivo del Wolverhampton piace alle big di Spagna e anche alla Juventus, ma il Bayern Monaco negli ultimi tempi si sarebbe mosso concretamente per il nazionale spagnolo come viene riportato nella testata ‘Don balon’. Traore è in scadenza nel 2023 con il club di Premier League e ambisce ad un ingaggio più alto rispetto a quello attuale.

Calciomercato Juventus, Mendes porta via Dybala: l’offerta

i Wolves non avrebbero ancora formulato un’offerta concreta per il rinnovo e il ritocco dello stipendio di Traore, che starebbe valutando il possibile addio. E in questo senso il Bayern Monaco sarebbe intenzionato a sfruttare l’occasione e anticipare sul tempo le concorrenti per il cartellino del classe ’96 di origini maliane.La società campione d’Europa sarebbe disposta a versare 80 milioni di euro nelle casse del Wolverhampton, gli stessi soldi che gli inglesi riverserebbero per Dybala. Con l’eventuale addio di Traore, dunque, gli inglesi potrebbero bussare alla porta della Juventus proprio per garantirsi le prestazioni sportive della Joya, soprattutto, se anche quest’ultimo non dovesse rinnovare a sua volta il contratto con i bianconeri.