Juventus, uno studio ha analizzato il valore di mercato di tutte le società italiane: la Vecchia Signora di Andrea Agnelli si ferma a 922 milioni, quasi 1 miliardo. Come viene riportato in un sondaggio di ‘Tuttosport‘ senza il Covid la Juventus avrebbe sfondato il muro del miliardo come valore economico effettivo. Invece si ferma a 922,1 milioni secondo lo studio condotto da Andrea Donegà, il giovane ingegnere gestionale che nel 2015 si è laureato al Politecnico di Torino con una tesi proprio sul valore dei club di calcio in Serie A, aggiornata a distanza di cinque anni (e pubblicata sul sito specializzato logosportrend.com) e con il problema pandemia del Coronavirus “La Juventus ha conquistato una posizione nell’ultimo quinquennio e guida la classifica grazie all’effetto Ronaldo, ai risultati in Italia e in Europa, ma il suo valore sarebbe cresciuto di circa un 30% senza il Coronavirus”.

Quanto vale la nostra Juventus? Uno studio ha analizza il valore di mercato

Per calcolare l’effettivo valore dei club, l’ingegner Donegà, si è avvalso di un programma di statistica basato su un algoritmo “Nell’industria calcio i fattori più importanti sono tre: ricavi, tifosi e risultati. E’ un circolo vizioso perché si autoalimentano: se vinci fidelizzi più tifosi e più simpatizzanti, in Italia e nel mondo, e attiri più sponsor, più gente allo stadio, così crescono i ricavi”.