Juve, ti attende un tour de force: da giocare 10 partite in un mese

Al ritorno delle Nazionali, la squadra di Pirlo è atteso da un vero e proprio tour de force: saranno ben 10 le partite che i bianconeri dovranno giocare in un solo mese

Juventus Pirlo tour de force/ La sensazione che agli addetti al lavori ha dato la nuova Juventus targata Andrea Pirlo è stata quella di una squadra che ha bisogno necessariamente di tempo per assimilare i dettami tecnico tattici dell’ex mister dell’Under 23. E di giorni per lavorare alla Continassa, la Juve ne ha avuti, e ne avrà, veramente pochi. Dopo la sosta delle Nazionali, infatti, i bianconeri sono attesi da un vero e proprio tour de force: Cristiano Ronaldo e compagni scenderanno in campo ben 10 volte in un mese, per rispettare gli impegni di campionato e in Champions League.

Come se non bastasse, i Nazionali avranno a disposizione solamente un giorno per preparare il delicato impegno di campionato contro il Cagliari, al rientro in campionato. Un match che i bianconeri non possono permettersi di sbagliare, per cercare di accorciare il margine dal Milan capolista.