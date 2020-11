Milik alla Juventus, calciomercato: l’Inter irrompe nella trattativa

Calciomercato, L’Inter avrebbe effettuato dei sondaggi per Arkadiusz Milik, attaccante polacco in rotta di collisione con il Napoli, club con il quale non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto.

Milik Juventus calciomercato Inter/ L’alone di mistero attorno ad Arkadiusz Milik si fa sempre più fitto. Oggetto del desiderio, poi ripudiato, da parte della Juventus, che ha preferito virare su altri profili, l’attaccante polacco non ha trovato l’accordo con il Napoli per il prolungamento del contratto in scadenza la prossima estate. Eppure i partenopei avevano proposto al centravanti un quadriennale da 5 milioni di euro, la stessa cifra che sarebbe andato a guadagnare dalle parti di Torino qualora si fosse concretizzato il suo trasferimento alla Juve. Questioni di motivazioni, insomma, alla base di una scelta che lo ha portato ad essere relegato fuori squadra da Gennaro Gattuso.

Stando alle ultime indiscrezioni, però, la situazione relativa al polacco potrebbe cambiare già a gennaio. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, l’Inter avrebbe effettuato alcuni sondaggi per capire la disponibilità del club di De Laurentiis a lasciar partire il proprio attaccante, accettando la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Nel caso in cui i campani dovessero accettare l’offerta, ovviamente, il contratto dell’attaccante dovrebbe essere prolungato; ricalcando, quindi, ciò che era stato pattuito con la Roma nell’ambito dell’operazione che avrebbe dovuto portare Dzeko alla Juventus.