Juventus, Higuain si dimentica di Cristiano Ronaldo

La Juventus ha lasciato partire alla fine dell’ultimo torneo Gonzalo Higuain, che ora si è accasato in MLS all’Inter Miami.

Una nuova avventura per il centravanti, che nel corso del suo ultimo anno juventino non era riuscito a incidere, nonostante alla guida della squadra ci fosse Sarri. Il tecnico che più ne ha forse esaltato le doti nel corso della sua carriera. Dopo la conquista del nono tricolore consecutivo per la Juve, è arrivato il momento di cambiare per tutti. Sia per il club, che ha preso Morata, sia per il calciatore che ha accettato la corte dell’ambiziosa società americana.

Juventus, Higuain non cita Ronaldo

Una banale dimenticanza, oppure no? Fatto sta che Higuain non ha inserito Ronaldo nella lista personale dei tre migliori attaccanti in circolazione. Sportmediaset riporta una intervista che l’argentino ha rilasciato a ESPN, nella quale il bomber ha messo sul podio Robert Lewandowski, Erling Haaland e Karim Benzema. “Karim è nell’élite del calcio da 12 anni. Lewandowski segna ovunque e Haaland è una grande promessa. Nella storia abbiamo visto centravanti fortissimi, ma il migliore di tutti è stato indubbiamente Ronaldo il Fenomeno” ha detto il Pipita.