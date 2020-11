In casa Juventus si è tante volte parlato in passato del possibile ritorno in bianconero dell’asso del centrocampo francese Paul Pogba.

Il calciatore del Manchester United non sta vivendo un momento facile in Inghilterra, dove il suo rendimento è stato inferiore alle attese. Con la sua Francia ha invece già conquistato la fase finale della Nations League. Il suo futuro è tutto da scrivere e i tifosi bianconeri da tempo sognano che il campione transalpino possa tornare a giocare con la Juventus.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, sfida a due per il gioiello del Moenchengladbach

Please @paulpogba

Come to @juventusfc 😉…you will be happy again 🏳🏴😎 me too #tilltheend