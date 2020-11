Calciomercato Juventus, Paratici potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della Roma e si porterebbe due rinforzi dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, Paratici alla Roma ma non da solo. Sembra sempre più concreta la pista che porterebbe l’attuale direttore sportivo della Juventus alla Roma.

Svanita la pista Campos, ora, i giallorossi farebbero sul serio per il nuovo direttore sportivo. la Roma è alla disperata ricerca di un profilo che dia garanzie ma soprattutto con tanta esperienza ed è indubbio che Fabio Paratici potrebbe essere -nuovamente- il nome in corsa e il preferito di Friedkin.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sacrificio De Ligt per un doppio colpo in entrata

Paratici alla Roma. Calciomercato: si porta due rinforzi dalla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, provenienti dal portale ‘Calciomercatoweb.it‘ La trattativa per portare il direttore sportivo bianconero alla Roma sarebbe già stata avviata ma poi raffreddata, ma adesso Friedkin vuole chiudere velocemente visti i tempi che stringono, assicurandosi un nuovo direttore sportivo già a gennaio. L’attuale dirigente bianconero sembra essere in polpe per essere il successore ideale. Ma Paratici alla Roma non andrebbe da solo, infatti potrebbe portarsi con sé due giocatori della Juventus, attualmente ai margini del progetto che non figurano più come protagonisti nella rosa di Andrea Pirlo. Uno di questi è Federico Bernardeschi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Ronaldo muove il mercato: arriva la svolta

Due profili che potrebbero permettere a Fonseca di lavorare in condizioni migliori, vista l’esperienza alle spalle. Si parla infatti di Federico Bernardeschi e di Rolando Mandragora. Un esterno d’attacco e un centrocampista già pronti per essere buttati nella mischia giallorossa. Alla Juventus qualora dovesse essere confermata questa voce riguardante Paratici il successore sarà Cherubini che già adesso prende le veci di quello che era Paratici quando ancora c’era Marotta in bianconero. Juventus sempre più rivoluzionaria anche dal punto di vista dirigenziale. Qualora infatti venisse annunciata la notizia, sarà già nel breve tempo e una trattativa che si chiuderà, dunque, nel mercato di gennaio, questo inverno e non più in estate, vista l’urgenza del presidente giallorosso Friedkin.