Pogba alla Juventus, calciomercato: difficile il colpo dallo United

Calciomercato Juventus, non sarà facile portare Pogba in bianconero: le indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra vedono i Red Devils pronti a fare follie pur di trattenerlo

Calciomercato Juventus Pogba addio/ In più di una circostanza Paul Pogba a ha esternato la sua volontà di lasciare il Manchester United. Colpa di un feeling mai scoccato con l’ambiente inglese, nel quale si sente rinchiuso in una vera e propria prigione dorata. Il centrocampista francese ha affidato al suo agente il compito di cominciare a scandagliare il mercato in lungo e in largo, per provare a trovare la sistemazione a lui più congeniale. Il contratto del francese scade nel 2022, e al momento le negoziazioni per il rinnovo del transalpino sotto tutt’altro che floride.

Tuttavia, non sarà affatto facile per Juventus e Real Madrid, i due club che sono sembrati più interessati, mettere le mani sul Polpo, che a Manchester guadagna qualcosa come 15 milioni di sterline, circa 18 milioni di euro. Una cifra che l’attuale emergenza Covid non permette sicuramente di spendere, neanche ai club più importanti del panorama internazionale.