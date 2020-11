Kean alla Juventus, calciomercato: Paratici ha un piano

Calciomercato Juventus, ecco il progetto di Fabio Paratici per il ritorno di Moise Kean, attualmente in prestito al Paris Saint Germain

Calciomercato Juventus Kean/ Il ritorno di Moise Kean alla Juventus non è ancora tramontato. Stando a quanto ribadito da tuttojuve.com, infatti, il futuro dell’ex centravanti bianconero, che la scorsa stagione ha militato nell’Everton e che attualmente veste la maglia del Paris Saint Germain, non è affatto definito. L’impatto con il campionato francese è stato assolutamente devastante, a tal punto che Tuchel lo sta preferendo a Mauro Icardi, spesso relegato in panchina. Sia in campionato che in Champions League il centravanti italiano sta dimostrando tutto il suo valore, confermando le enormi doti tecniche che aveva fatto intravedere durante gli anni di militanza in quel di Torino.

Se la dirigenza di corso Galileo Ferraris decise di venderlo all’Everton, fu soltanto per mere ragioni economiche. In effetti, l’approdo di Cristiano Ronaldo in bianconero cambiò le carte in tavola, e quindi i torinesi avevano bisogno di soldi freschi per poter ammortizzare l’arrivo del fuoriclasse portoghese. Del resto, Kean è sempre piaciuto tanto alla Juve, con Paratici che in più di una circostanza ha lanciato attestati di stima importanti al “figliol prodigo”.